Domenica Live, Giulia Salemi svela in che rapporti è con l’ex di Pierpaolo (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, 11 aprile, tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’è stata anche Giulia Salemi. L’influencer è stata intervistata per commentare le recenti dinamiche che hanno coinvolto sua mamma Fariba e la sua storia con Pierpaolo Pretelli. Specie in merito a questo secondo tema, la ragazza ha spiegato alcuni retroscena inediti sul loro rapporto, come ad esempio l’incontro con la famiglia e l’ex compagna di Pretelli. La protagonista si è detta estremamente felice di come stiano andando le cose, pertanto, vediamo nel dettaglio quello che è successo. Giulia Salemi svela come va con Pierpaolo a Domenica Live Giulia Salemi è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso della puntata di ieri di, 11 aprile, tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’è stata anche. L’influencer è stata intervistata per commentare le recenti dinamiche che hanno coinvolto sua mamma Fariba e la sua storia conPretelli. Specie in merito a questo secondo tema, la ragazza ha spiegato alcuni retroscena inediti sul loro rapporto, come ad esempio l’incontro con la famiglia ecompagna di Pretelli. La protagonista si è detta estremamente felice di come stiano andando le cose, pertanto, vediamo nel dettaglio quello che è successo.come va conè ...

Advertising

Link4Universe : L'elicottero Ingenuity sta per prendere il volo su Marte! Domenica tardi farà il suo volo su Marte e i dati ci mett… - ASannais : Tanta la cronaca a domenica live, dalle 14:35 alle 17. La domenica pomeriggio di Barbara d’Urso è quella all’insegn… - zerostareseren0 : sto recuperando ora la puntata di Domenica Live, ma quanto è mini Giuli? ?? #mellos #prelemi - tuttopuntotv : Domenica Live, Giulia Salemi svela in che rapporti è con l’ex di Pierpaolo #DomenicaLive - Italia_Notizie : Domenica Live, Iva Zanicchi in lacrime per il fratello: “Non me l’hanno fatto vedere dopo che è morto, è disumano” -