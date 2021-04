(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – La titolare di un’attività di pizzeria da asporto di Aversa (Caserta) hato in modo plateale verso iintervenutigli assembramenti formatisi all’estero del suo esercizio, sedendosi a terra, bloccando il traffico e aizzando i clientii militari. Alla fine l’esercizio le è stato chiuso ed è stataper resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è avvenuta ieri sera, prima delle 22; idel Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti in via Roma, cuore della città, perché all’esterno di una pizzeria da asporto c’era folla e ressa tra i clienti. All’arrivo dei militari, la proprietaria è uscita, e, immortalata anche in un video, si è seduta a terrando ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, #Pizzaiola si siede in strada per #Protesta contro i controlli dei #Carabinieri: denunciata **… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pizzaiola

anteprima24.it

Questa mattina i militari sono tornati dalla, chiudendole l'attività, sanzionandola e ... per violazione delle disposizioni anti -, altri due esercizi commerciali, sanzionando in totale ...Questa mattina i militari sono tornati dalla, chiudendole l'attività, sanzionandola e ... per violazione delle disposizioni anti -, altri due esercizi commerciali, sanzionando in totale ...Aversa (Ce) – La titolare di un’attività di pizzeria da asporto di Aversa (Caserta) ha protestato in modo plateale verso i carabinieri intervenuti contro gli assembramenti formatisi all’estero del suo ...Roma, 12 aprile 2021 - "Noi dobbiamo riaprire per i nostri figli. Perché alcune attività posso aprire e altre no? Se il Covid c'è, c'è per tutti''. Lo grida, alla manifestazione 'Io Apro' di piazza Sa ...