Covid Italia, Pregliasco: “Riaperture da lunedì prossimo? Un rischio” (Di lunedì 12 aprile 2021) Riaperture a partire da lunedì prossimo? “Un rischio, temo un nuovo ‘liberi tutti’, sono pessimista rispetto a questa possibilità. Una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi se non si adottano comportamenti corretti”. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. E quali luoghi crede siano più a rischio tra palestre e ristoranti? “I luoghi più a rischio sono i ristoranti a mio avviso, perché ci si toglie la mascherina”, risponde il virologo. Anche Italia-Turchia con 25mila persone all’Olimpico sarebbe “un bel rischio, fa impressione pensare a 25mila persone accalcate” dice Pregliasco. “Fare un tampone prima di entrare? ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021)a partire da? “Un, temo un nuovo ‘liberi tutti’, sono pessimista rispetto a questa possibilità. Una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi se non si adottano comportamenti corretti”. Lo afferma Fabrizio, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. E quali luoghi crede siano più atra palestre e ristoranti? “I luoghi più asono i ristoranti a mio avviso, perché ci si toglie la mascherina”, risponde il virologo. Anche-Turchia con 25mila persone all’Olimpico sarebbe “un bel, fa impressione pensare a 25mila persone accalcate” dice. “Fare un tampone prima di entrare? ...

Advertising

ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - chetempochefa : Questa sera non perdetevi l’importante intervista del Ministro della Salute @robersperanza a #CTCF da @fabfazio. F… - Faby7Roma3 : RT @_GrayDorian: Il diritto a manifestare è sempre garantito se sei una sardina e attraversi mezza Italia in zonarossa perché 'bisogna salv… - sam_samu24 : RT @Corriere: Covid, il rugby piange uno dei suoi giganti: l’ex pilone dell’Italia Massimo Cuttitta... -