Cosa sanno di me Google e Facebook? ecco l’app che vi dirà tutti i dati raccolti sul vostro conto (Di lunedì 12 aprile 2021) Semplice curiosità o no ma sorprende sapere Cosa sanno Google e Facebook sul vostro conto. Spesso però sapere quali nostri dati personali hanno raccolto le grandi aziende della tecnologia non è così immediato. Ora però un’app sviluppata da due giovani studenti cambierà molto la situazione. Disponibile sia sul PlayStore di Google che sull’app Store di Apple, Rita già nel suo nome racchiude l’intero significato del progetto. La sigla sta infatti per Right To Access, sottolineando così la volontà di aiutare ogni utente a esercitare il diritto di accedere alle informazioni che i Big Tech hanno collezionato su di lui. Un’idea partorita dai due studenti Guglielmo Schenardi e John Arts, poco dopo l’entrata in vigore del Gdpr ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Semplice curiosità o no ma sorprende saperesul. Spesso però sapere quali nostripersonali hanno raccolto le grandi aziende della tecnologia non è così immediato. Ora però un’app sviluppata da due giovani studenti cambierà molto la situazione. Disponibile sia sul PlayStore diche sulStore di Apple, Rita già nel suo nome racchiude l’intero significato del progetto. La sigla sta infatti per Right To Access, sottolineando così la volontà di aiutare ogni utente a esercitare il diritto di accedere alle informazioni che i Big Tech hanno collezionato su di lui. Un’idea partorita dai due studenti Guglielmo Schenardi e John Arts, poco dopo l’entrata in vigore del Gdpr ...

