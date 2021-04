Come è andato a finire il voto per creare un sindacato in uno stabilimento di Amazon in Alabama (Di martedì 13 aprile 2021) Il 70% dei voti validi ha dichiarato “no” all’ingresso del sindacato nello stabilimento di Bessemer, in Alabama. Il risultato oggetto di contestazioni Un magazzino Amazon (LaPresse/Andrea Alfano)I lavoratori del centro di distribuzione di Amazon a Bessemer, in Alabama, hanno votato contro l’ingresso del sindacato nello stabilimento, con un esito schiacciante del 70% dei voti validi per il “no”. L’affluenza non è stata altissima: sui circa 5.800 lavoratori con diritto di voto, lo hanno espresso in 3.215 (il 55,4% circa). Il partito dei contrari ha raccolto 1.798 adesioni, superando la soglia di 1.608 per decretare il risultato. Respinto così il secondo tentativo di un sindacato di entrare in Amazon, ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Il 70% dei voti validi ha dichiarato “no” all’ingresso delnellodi Bessemer, in. Il risultato oggetto di contestazioni Un magazzino(LaPresse/Andrea Alfano)I lavoratori del centro di distribuzione dia Bessemer, in, hanno votato contro l’ingresso delnello, con un esito schiacciante del 70% dei voti validi per il “no”. L’affluenza non è stata altissima: sui circa 5.800 lavoratori con diritto di, lo hanno espresso in 3.215 (il 55,4% circa). Il partito dei contrari ha raccolto 1.798 adesioni, superando la soglia di 1.608 per decretare il risultato. Respinto così il secondo tentativo di undi entrare in, ...

