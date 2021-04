Avengers: Endgame il botteghino a due anni dall’uscita (Di lunedì 12 aprile 2021) Avengers Endgame. La semplicità di uno schiocco di dita. È stato un atto che ha portato a termine Avengers: Infinity War, dove il grande piano di Thanos si era avverato. Avengers: Endgame il botteghino-Quanto ha incassato? Il primo film ha incassato una quantità di denaro gigantesca che ha quasi colpito i piedi di James Cameron e Avatar. Quando Avengers: Endgame andava e veniva, Jim era stato superato – anche se temporaneamente – come re di tutti i tempi al botteghino. Anche nel 2019, dove un ulteriore numero di film da un miliardo di dollari avrebbe seguito Endgame, nulla sembrava avvicinarsi neanche lontanamente. Questo era il tipo di film evento che ha magnetizzato tutti sui multiplex come se fosse per legge. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021). La semplicità di uno schiocco di dita. È stato un atto che ha portato a termine: Infinity War, dove il grande piano di Thanos si era avverato.il-Quanto ha incassato? Il primo film ha incassato una quantità di denaro gigantesca che ha quasi colpito i piedi di James Cameron e Avatar. Quandoandava e veniva, Jim era stato superato – anche se temporaneamente – come re di tutti i tempi al. Anche nel 2019, dove un ulteriore numero di film da un miliardo di dollari avrebbe seguito, nulla sembrava avvicinarsi neanche lontanamente. Questo era il tipo di film evento che ha magnetizzato tutti sui multiplex come se fosse per legge. ...

