Alitalia, la Ue: "Gli aiuti ad Air France e Lufthansa? Non erano in difficoltà già prima del Covid". Appello dei lavoratori a Mattarella (Di lunedì 12 aprile 2021) Nessuna disparità: "La Commissione Ue ha applicato la stessa valutazione" fatta per Alitalia "ad altre compagnie nella stessa situazione, comprese Corsair e Tap. Al contrario, Air France e Lufthansa non erano in difficoltà alla fine del 2019". Un portavoce dell'esecutivo europeo chiude così le polemiche sul presunto trattamento di favore concesso alle compagnie Francesi e tedesche dalla commissaria Margrethe Vestager, con cui invece il governo Draghi non ha ancora trovato un accordo su cessione degli slot e ridimensionamento di flotta e personale che consenta di far decollare la nuova Ita. La situazione di partenza era ben diversa, ricorda Bruxelles: la società italiana era in crisi ben prima del Covid, di qui la richiesta di una netta discontinuità ...

