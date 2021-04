Alfonsi | Cinema Azzurro Scipioni | felice per intervento Bnp Paribas

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Mi riempie di gioia la notizia che un grande gruppo come BNLabbia deciso di intervenire per il salvataggio del.” “Ringrazio il gruppo Dirigente di BNLper la sensibilita’ e l’attenzione dimostrata nel portare avanti questa operazione, che puo’ scongiurare la scomparsa definitiva della piccola storica sala blu gestita da Silvano Agosti in Prati nella quale, in quasi 40 anni di attivita’, sono passati tutti i grandi delitaliano, da Fellini ad Antonioni a Bertolucci.” “stato l’unica sala a Roma dove poter rivedere i capolavori delmondiale, costretta a chiudere i battenti qualche settimana fa a causa delle difficolta’ a sopravvivere provocate dalle chiusure ...

"Mi riempie di gioia la notizia che un grande gruppo come BNL Paribas abbia deciso di intervenire per il salvataggio del Cinema Azzurro Scipioni. Ringrazio il gruppo Dirigente di BNL Paribas per la se ...
«"Il barbiere di Siviglia" e "La traviata" - spiega Mario Martone - in questa forma mista tra teatro, cinema e televisione ... In scena anche Michael Alfonsi (Giuseppe), Leo Paul Chiarot (un domestico ...