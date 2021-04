“Adesso faccio un disastro”. Myrta Merlino, caos totale a L’Aria che tira: la ‘sbroccata’, poi le scuse al pubblico (Di lunedì 12 aprile 2021) A L’Aria che tira si parla della proposta del ministro del turismo Massimo Garavaglia sulle isole Covid-free per rilanciare il turismo in vista della stagione estiva. “Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”, ha detto in un’intervista a La Stampa. Proposta bocciata dal governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di ‘isole Covid-free’. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre – ha scritto sui social –. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo”. (Continua dopo la foto) In studio, però, accade di tutto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Achesi parla della proposta del ministro del turismo Massimo Garavaglia sulle isole Covid-free per rilanciare il turismo in vista della stagione estiva. “Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”, ha detto in un’intervista a La Stampa. Proposta bocciata dal governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di ‘isole Covid-free’. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre – ha scritto sui social –. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo”. (Continua dopo la foto) In studio, però, accade di tutto. ...

