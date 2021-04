A San Marino i ristoratori si preparano a restare aperti anche di sera. E dal 26 aprile stop al coprifuoco – Video (Di lunedì 12 aprile 2021) A San Marino i ristoranti rimangono aperti anche la sera e dal 26 aprile non ci sarà più l’obbligo del coprifuoco, che verrà rimodulato già nei prossimi giorni. Il nuovo decreto del governo rimarrà in vigore fino al primo maggio e introduce una serie di misure rivolte ad allentare le restrizioni alla mobilità interna e alle attività commerciali: i centro commerciali potranno rimanere aperti anche nel weekend e dal 26 aprile riapriranno anche i cinema e i teatri. Queste nuove misure sono il frutto di una massiccia campagna di immunizzazione che, secondo l’Iss, raggiungerà il 70% della popolazione vaccinata entro i primi di maggio, grazie soprattutto all’utilizzo in grande quantità delle dosi di Sputnik dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) A Sani ristoranti rimangonolae dal 26non ci sarà più l’obbligo del, che verrà rimodulato già nei prossimi giorni. Il nuovo decreto del governo rimarrà in vigore fino al primo maggio e introduce una serie di misure rivolte ad allentare le restrizioni alla mobilità interna e alle attività commerciali: i centro commerciali potranno rimanerenel weekend e dal 26riaprirannoi cinema e i teatri. Queste nuove misure sono il frutto di una massiccia campagna di immunizzazione che, secondo l’Iss, raggiungerà il 70% della popolazione vaccinata entro i primi di maggio, grazie soprattutto all’utilizzo in grande quantità delle dosi di Sputnik dalla ...

