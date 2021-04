5 coppie che si sono lasciate e poi sono tornate insieme (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà la primavera, le giornate più lunghe e soleggiate, l’estate che si avvicina o non so cos’altro, ma nel giro di un paio di giorno, sono rispuntate coppie che pensavamo essere sepolte per sempre. Prima il presunto fidanzamento tra Tristian Thompson e Khloe Kardashian, dopo ben due break up disastrosi e altrettanto pubblici, e poi Lily Rose Depp e Timothée Chalamet in giro insieme per New York di nuovo super in love. Insomma, se tornare con gli ex non sempre è una buona idea, in certi casi invece lo è perché, come dice il detto, capisci l’importanza di quello che hai solo quando lo perdi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà la primavera, le giornate più lunghe e soleggiate, l’estate che si avvicina o non so cos’altro, ma nel giro di un paio di giorno, sono rispuntate coppie che pensavamo essere sepolte per sempre. Prima il presunto fidanzamento tra Tristian Thompson e Khloe Kardashian, dopo ben due break up disastrosi e altrettanto pubblici, e poi Lily Rose Depp e Timothée Chalamet in giro insieme per New York di nuovo super in love. Insomma, se tornare con gli ex non sempre è una buona idea, in certi casi invece lo è perché, come dice il detto, capisci l’importanza di quello che hai solo quando lo perdi.

Advertising

cceescaa : @ilmodoincui ma tutto a posto ? c’è li fanno vedere pochissimo come tutte le coppie e ti assicuro che giulia ha sem… - bimbadiziamara : @martinberote Guzman che ha smosso mari e monti e ora di bonu e bonu creano ste coppie così. Spero che alla fine abbiano abbandonato l’idea. - Fortunablu17 : RT @neXtquotidiano: I preti ribelli tedeschi che benediranno le coppie omosessuali - ayurbea : @RibModerato @boni_castellane No no lui parlò di coppie giovani che avessero intenzione di avere figli - bimbadiziamara : @nenebbasta ma anche perché ad esempio Guzman ha smosso mari e monti per Nadia, hanno vissuto più montagne russe lo… -