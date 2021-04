Uomini e Donne, protagonista sporge denuncia (Di domenica 11 aprile 2021) Aurora Tropea alla fine ha mantenuto la sua parola. La protagonista del trono over di Uomini e Donne ha denunciato Giancarlo Cellucci, colpevole di aver dichiarato in trasmissione di avere dei filmati privati insieme alla dama. Supportata anche da Selvaggia Lucarelli, Aurora ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è accaduto alla corte di Maria De Filippi. Aurora Tropea parla della denuncia “Ho denunciato chi dovevo denunciare, se l’è meritato perché – spiega Aurora Tropea – non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Sono passata per quello che non ero, e questo è stato fatto di proposito. Era tutto organizzato per farmi passare per quella sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021) Aurora Tropea alla fine ha mantenuto la sua parola. Ladel trono over dihato Giancarlo Cellucci, colpevole di aver dichiarato in trasmissione di avere dei filmati privati insieme alla dama. Supportata anche da Selvaggia Lucarelli, Aurora ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è accaduto alla corte di Maria De Filippi. Aurora Tropea parla della“Hoto chi dovevore, se l’è meritato perché – spiega Aurora Tropea – non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Sono passata per quello che non ero, e questo è stato fatto di proposito. Era tutto organizzato per farmi passare per quella sempre ...

