Traffico Roma del 11-04-2021 ore 07 | 30

(Di domenica 11 aprile 2021) Luceverdeuna buona domenica e ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi seconda giornata di gara per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica diverse strade del quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità in particolare su via Cristoforo Colombo è chiusa la carreggiata centrale da Piazzale 25 marzo via Laurentina verso il centro è da via Laurentina a viale Europa Verso il raccordo chiusa anche la complanare da viale Asia lo svincolo per il viadotto della Magliana verso il centro da via Laurentina a viale Asia Verso il raccordo di conseguenza sul viadotto della Magliana verso Fiumicino è chiuso lo svincolo d’uscita per la Colombo in direzione raccordo ricordiamo che i capolinea degli autobus Nel Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati ...