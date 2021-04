Taranto | arrestato lo zio orco | incatenava la nipote di 25 anni | poi il tentativo di darle fuoco

(Di domenica 11 aprile 2021) Violenze contro ladi 25, la madre e il fratello da parte dello “zio” a Palagianello, comune alle porte di, fino aldi darealla giovane. L’uomo, di 46, è stato infine denunciato dalla, tornata a vivere con la madre dopo la permanenza in una comunità di recupero. Lo zio la avrebbe incatenata diverse volte, mentre violenze analoghe avrebbe subito anche la sorella e madre della 25enne, che veniva incatenata al letto.zio: tenta di dareallaUna situazione ingestibile, caratterizzata da vessazioni e violenze psicologiche verso una donna malata e i due figli, uno dei quali ...

Un 49enne residente in un comune della provincia di, che ospitava da circa un anno e ... è statodagli agenti della Squadra Mobile della Questura ionica in esecuzione di una ordinanza ...Leggi anche > Strage nella notte, stermina famiglia e padroni di casa " VIDEO, incatena la nipote e tenta di darle fuoco:"zio orco" Leggi anche > Triste scoperta: padre e figlio ...Dopo la denuncia della ragazza e della sua educatrice, la polizia ha arrestato un uomo di 49 anni, zio della giovane. L’operazione I poliziotti della Squadra Mobile di Taranto hanno ricostruito la ...Nei suoi folli tentativi di sopraffazione, ha tentato anche di dar fuoco alla 25enne, cospargendola, mentre era incatenata, con liquido infiammabile. Non di rado legava al letto la sorella e incatenav ...