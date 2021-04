Roma-Bologna, Mancini: “La fascia da Capitano un’emozione unica. Ajax? Lotteremo più di oggi” (Di domenica 11 aprile 2021) "Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo avuto però particolari rischi e dopo averla sbloccata ci abbiamo ancora provato. Ci portiamo a casa i tre punti e pensiamo di partita in partita".Così il difensore giallorosso Gianluca Mancini che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara di Roma-Bologna, ha commentato il successo maturato dai suoi all'Olimpico prima della delicata sfida di Europa League contro l'Ajax. "La fascia di Capitano è un'emozione unica anche pensando a chi ha indossato la fascia della Roma, ero molto ansioso per la prima da Capitano. Ajax? L'Europa League è una bellissima competizione, da domani penseremo alla partita più importante della stagione e ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) "Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo avuto però particolari rischi e dopo averla sbloccata ci abbiamo ancora provato. Ci portiamo a casa i tre punti e pensiamo di partita in partita".Così il difensore giallorosso Gianlucache, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara di, ha commentato il successo maturato dai suoi all'Olimpico prima della delicata sfida di Europa League contro l'. "Ladiè un'emozioneanche pensando a chi ha indossato ladella, ero molto ansioso per la prima da? L'Europa League è una bellissima competizione, da domani penseremo alla partita più importante della stagione e ...

