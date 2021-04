Papa | misericordia non è comunismo ma cristianesimo puro

Advertising

vaticannews_it : #11aprile #DivinaMisericordia Sulla misericordia #GiovanniPaoloII improntò tutto il suo pontificato ma il tema fu a… - GiovaDes : Nella Domenica della 'Divina Misericordia' - istituita da Papa #GiovanniPaoloII e chiesta espressamente da Gesù in… - IlNuovoTorrazzo : Festa della Divina Misericordia - Papa Francesco: 'È il tempo della misericordia, l'aria da respirare' - martinoloiacono : Condividere proprietà e beni 'non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro'. Così Papa Francesco durante l'omel… - FilomenaGallo55 : RT @vaticannews_it: #11aprile #DivinaMisericordia Sulla misericordia #GiovanniPaoloII improntò tutto il suo pontificato ma il tema fu ampia… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa misericordia

A concelebrare con ilsono stati alcuni missionari della, istituiti durante il Giubileo della. Presenti alla celebrazione eucaristica anche un gruppo di detenuti e di ...Da allora la Divinaè stata sempre al centro della sua spiritualità e della sua vita; anche lui come suor Faustina si è fatto apostolo della Divina; da, nel 1980 ha ...Nella Domenica della Divina Misericordia, papa Francesco celebra la messa nella chiesa di Santo Spirito in Sassia. Presenti missionari della Misericordia, detenuti e detenute, migranti e rifugiati, in ...In ottemperanza alle norme vigenti volte a ridurre il contagio da Covid-19, la capienza della chiesa è stata ridotta; parteciperanno alla Messa, infatti, circa 80 persone, per questo il Papa celebra " ...