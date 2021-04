Palpeggia una 19enne nel sottopassaggio della metro: arrestato un egiziano (Di domenica 11 aprile 2021) Francesca Galici Un egiziano è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni dopo aver commesso violenza contro una 19enne nel sottopassaggio della metro Ancora un episodio di violenza sessuale a Milano, dove una 19enne è stata pedinata da uno straniero. L'uomo, dopo averla immobilizzata contro una parete, l'ha Palpeggiata nelle parti intime. L'episodio si è consumato nel sottopassaggio della fermata Sestò Rondò della metropolitana della linea rossa, nella parte che ricade già nel comune di Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 aprile. A quell'ora la giovanissima stava rientrando presso la sua ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Francesca Galici Unè statodai carabinieri di Sesto San Giovanni dopo aver commesso violenza contro unanelAncora un episodio di violenza sessuale a Milano, dove unaè stata pedinata da uno straniero. L'uomo, dopo averla immobilizzata contro una parete, l'hata nelle parti intime. L'episodio si è consumato nelfermata Sestò Rondòpolitanalinea rossa, nella parte che ricade già nel comune di Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 aprile. A quell'ora la giovanissima stava rientrando presso la sua ...

