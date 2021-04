Musetti-Karatsev, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Musetti affronterà Aslan Karatsev al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Esordio di fuoco per il tennista italiano, atteso da un durissimo confronto con il solido ed esperto giocatore russo. Il nostro portacolori, reduce dai quarti di finale al torneo ATP 250 di Cagliari dove è stato sconfitto dal serbo Laslo Djere, tenterà il colpaccio sulla terra rossa del Principato e proverà a farsi largo in un tabellone durissimo. L’appuntamento è per lunedì 12 aprile, alle ore 11.00: sarà il match d’apertura della competizione Il 19enne toscano, che da domani sarà numero 84 al mondo (suo best ranking), se la dovrà vedere con il numero 29 al mondo, che ha otto anni più di lui. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio l’accesso al secondo turno contro il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzoaffronterà Aslanal primo turno del Masters 1000 di2021. Esordio di fuoco per il tennista italiano, atteso da un durissimo confronto con il solido ed esperto giocatore russo. Il nostro portacolori, reduce dai quarti di finale al torneo ATP 250 di Cagliari dove è stato sconfitto dal serbo Laslo Djere, tenterà il colpaccio sulla terra rossa del Principato e proverà a farsi largo in un tabellone durissimo. L’appuntamento è per lunedì 12 aprile, alle ore 11.00: sarà il match d’apertura della competizione Il 19enne toscano, che da domani sarà numero 84 al mondo (suo best ranking), se la dovrà vedere con il numero 29 al mondo, che ha otto anni più di lui. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio l’accesso al secondo turno contro il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 ...

