Mobilità docenti e Ata 2021, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Di Patre (Gilda) [Lunedì 12 aprile ore 14,30]

Per fornire un supporto a chi deve ancora inviare la domanda e per risolvere i dubbi più frequenti, Lunedì 12 aprile Question time in diretta con la vice coordinatrice della Gilda degli Insegnanti, Maria Domenica Di Patre.

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Scuola, Cisl contro il vincolo di permanenza quinquennale dei docenti: 'La continuità didattica non è sempre un valore' Entro cinque giorni circa novantamila maestri e professori delle scuole di ogni ordine e grado dovranno compilare la domanda di mobilità . A mettere in difficoltà i docenti è rimasta la questione del vincolo quinquennale previsto dalla Legge 159 del 2019 che determina l' obbligo di permanenza per cinque anni nella scuola di ...

Mobilità, Ghizzoni (PD): 'Occorre superare il vincolo quinquennale. Il Ministro Bianchi convochi un tavolo tecnico' [INTERVISTA] ... con tempi distesi, al rinnovo complessivo della materia, per trovare il miglior equilibrio possibile tra i diritti dei docenti alla mobilità, i diritti di ragazze e ragazzi alla continuità didattica ...

