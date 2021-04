Masters1000 Montecarlo 2021, Salvatore Caruso per la prima volta nel tabellone del Principato! Spazzato via Bernard Tomic (Di domenica 11 aprile 2021) Il tabellone del Masters1000 di Montecarlo si arricchisce di un altro italiano. Dopo gli accessi per meriti di classifica di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, arricchiti dalla wild card di Lorenzo Musetti, si aggiunge alla pattuglia azzurra anche Salvatore Caruso. Il siciliano si è imposto per 7-6 6-0 contro l’australiano Bernard Tomic, guadagnandosi per la prima volta in carriera un match ufficiale nel Principato. Il match inizia sui binari dell’equilibrio per i primi quattro giochi, poi è l’azzurro è il primo a mettere pressione all’avversario guadagnandosi quattro palle break di cui due ai vantaggi. Tomic è bravo a salvarsi in ogni occasione e il tutto influisce sullo stato d’animo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Ildeldisi arricchisce di un altro italiano. Dopo gli accessi per meriti di classifica di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, arricchiti dalla wild card di Lorenzo Musetti, si aggiunge alla pattuglia azzurra anche. Il siciliano si è imposto per 7-6 6-0 contro l’australiano, guadagnandosi per lain carriera un match ufficiale nel Principato. Il match inizia sui binari dell’equilibrio per i primi quattro giochi, poi è l’azzurro è il primo a mettere pressione all’avversario guadagnandosi quattro palle break di cui due ai vantaggi.è bravo a salvarsi in ogni occasione e il tutto influisce sullo stato d’animo ...

Advertising

OA_Sport : Salvatore #Caruso accede per la prima volta al tabellone principale del #Masters1000 di #Montecarlo annichilendo Be… - OA_Sport : #TENNIS - Scopriamo il percorso di Lorenzo Sonego a Montecarlo: si comincia con Fucsovics, a seguire un eventuale p… - lorenzofares : Salvatore Caruso ???? (76 60 a Bernard Tomic ????) si qualifica per il main draw del torneo #ATP Masters1000 di… - Ilsuperbo89 : Sì Salvo sì Salvo sì Salvo!!!! Lo sapevo che saresti tornato. 7-6 6-0 a Tomic! Qualificato nel #Masters1000 di… - OA_Sport : Masters 1000 Montecarlo: per Matteo Berrettini, se sta bene, le opportunità ci sono -