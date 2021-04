Le "paure" di Speranza: "Se incontro una macchina.." (Di domenica 11 aprile 2021) Paolo Mauri "Mi turba persino veder passare le automobili per strada" così scrive il ministro Speranza nel suo libro “Perché guariremo”. Si intitola così il libro scritto dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una sorta di diario, scritto durante la pandemia, che avrebbe dovuto uscire a ottobre, ma che non ha mai visto gli scaffali delle librerie, ritirato in fretta dal commercio a pochi giorni dal suo lancio ufficiale. Il ministro ha giustificato la decisione con l'impossibilità di dedicare tempo per le presentazioni, ma la verità sembra essere un'altra: a ottobre eravamo nel pieno della seconda ondata virale, che ha portato alle prime chiusure in tutta Italia, e forse qualcuno del suo staff si è accorto che l'uscita del testo, con quel titolo, e con quello stile retorico in cui è stato redatto, sarebbe stata oltremodo fuori ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Paolo Mauri "Mi turba persino veder passare le automobili per strada" così scrive il ministronel suo libro “Perché guariremo”. Si intitola così il libro scritto dal ministro della Salute Roberto. Una sorta di diario, scritto durante la pandemia, che avrebbe dovuto uscire a ottobre, ma che non ha mai visto gli scaffali delle librerie, ritirato in fretta dal commercio a pochi giorni dal suo lancio ufficiale. Il ministro ha giustificato la decisione con l'impossibilità di dedicare tempo per le presentazioni, ma la verità sembra essere un'altra: a ottobre eravamo nel pieno della seconda ondata virale, che ha portato alle prime chiusure in tutta Italia, e forse qualcuno del suo staff si è accorto che l'uscita del testo, con quel titolo, e con quello stile retorico in cui è stato redatto, sarebbe stata oltremodo fuori ...

Ultime Notizie dalla rete : paure Speranza Giornata nazionale della donazione: sono 8.291 i pazienti che aspettano un trapianto ...nazionale trapianti Massimo Cardillo " e l'unico modo per dare il prima possibile una speranza di ... e diventa sempre più urgente diffondere una corretta informazione per superare le paure e le false ...

Dieci anni di paure e speranze dei libici Internazionale Le "paure" di Speranza: "Se incontro una macchina.." "Perché guariremo". Si intitola così il libro scritto dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una sorta di diario, scritto durante la pandemia, che avrebbe dovuto uscire a ottobre, ma che non ha m ...

Palestrina, una coppia vince il Covid: per loro pranzo in ospedale Le cure, le difficoltà di respirazione, la paura per il peggioramento, poi la speranza ha preso il posto dell’incubo. Oggi Marco e Giulia, nomi di fantasia, due anziani di Palestrina, stanno meglio e ...

