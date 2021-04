Inter-Cagliari 1-0: decide Darmian, nerazzurri sempre più vicini al titolo (Di domenica 11 aprile 2021) L'Inter vola ancora in testa alla classifica: a San Siro finisce 1-0. La formazione di Antonio Conte sempre più vicina allo scudetto, il Cagliari vede avvicinarsi lo spettro... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 aprile 2021) L'vola ancora in testa alla classifica: a San Siro finisce 1-0. La formazione di Antonio Contepiù vicina allo scudetto, ilvede avvicinarsi lo spettro...

Advertising

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - Inter : Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - _i_n_d_i_o_ : RT @SkySport: INTER-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ? #Darmian (77') ?? - edcguitar : Inter-Cagliari sarà piaciuta sicuramente agli esteti, almeno a quelli non pregiudizialmente ostili ad Antonio Conte… -