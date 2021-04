Grande Fratello Vip | Francesco Oppini pronto a diventare padre?

(Di domenica 11 aprile 2021), figlio di Alba Parietti, ha dimostrato, grazie alla sua partecipazione alVip, di essere un uomo molto maturo. Ultimamente ha deciso di parlare della paternità. Da poco è tornato tra le braccia dell’attuale fidanzata Cristina. In un’intervista rilasciata per il periodico ”Mio”,ha dichiarato di essere quasia L'articolo

Advertising

IlContiAndrea : 'Le stesse cose che facevi tu al Grande Fratello” ?? #Isola - fanpage : I tempi degli scontri al Grande Fratello Vip sono lontani? Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso Zorzi nella prim… - scorpioriferita : RT @feellikehome_: Crocc: 'Gaia mi aveva detto di vedermi CMBYN e poi l'avevo già visto' Lazzaro: 'Ma l'avevi già visto al Grande Fratello… - Gio_r_gi : RT @_goodvibes_17: Crocc: 'Gaia mi aveva detto di vedermi CMBYN e poi l'avevo già visto' Lazzaro: 'Ma l'avevi già visto al Grande Fratello… - azzurra61430778 : RT @hugsmedobrev: riflettevo: quest’anno il “Grande fratello” é diventato un talent, mentre “Amici” é stato trasformato in un reality. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

LiberoQuotidiano.it

... su chi fosse il piùtra di loro. Ora condividono tutto, hanno 'un cuore solo e un'anima ... Sorella,, - ha quindi proseguito nel corso della sua omelia - vuoi una prova che Dio ha ...... su chi fosse il piùtra di loro (cfr Mc 10,37; Lc 22,24). Ora condividono tutto, hanno 'un cuore solo e un'anima sola' (At 4,32)'. 'Sorella,- ha concluso - vuoi una prova che Dio ha ...Tommaso Zorzi è diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Riccanza, ma da dove proviene il suo cospicuo patrimonio?I due, ancora grandissimi amici dopo il Grande Fratello Vip, regalano un annuncio speciale: Francesco sarà ospite di Tommaso al Punto Z e canterà con lui in un duetto musicale al Maurizio ...