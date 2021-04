Giulia Salemi pace fatta con la famiglia Pretelli? Tutta la verità a Domenica Live

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata diin onda oggi 11 aprile 2021, ancheche, oltre a parlare dei suoi prossimi impegni lavorativi ( la vedremo su un programma tutto suo per Mediaset Play) ha raccontato come procede la sua storia d’amore con Pierpaolo. C’era chi pensava che una volta finito il reality di Canale 5, per i due non ci sarebbe stato futuro e invece, un mese e mezzo dopo la finale del Grande Fratello VIP 5,e Pierpaolo sono felicissimi e innamorati più che mai. Qualche giorno fa in radio, l’ex velino aveva raccontato cheaveva conosciuto il piccolo Leo e che tra di loro c’era stata da subito una grande intesa. Oggi laha rivelato come sono andate le cose, ringraziando anche Ariadna Romero, ...