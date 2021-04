Erdogan che non ti aspetti. La diplomazia di Ankara non russa (Di domenica 11 aprile 2021) “La Turchia difende strenuamente la sovranità e l’integrità dell’Ucraina”, ha detto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan commentando una telefonata avuta con l’ucraino Volodymyr Zelensky, in cui ha ribadito il principio “di non riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia”. Secondo Erdogan l’escalation delle crisi nell’Est ucraino – dove i separatisti filo-russi combattono da sette anni sotto assistenza russa occupando diverse aree del Donbas – deve essere risolta con la diplomazia, ma poi ha anche ricordato che la Turchia con l’Ucraina ha attiva una partnership militare. Partnership che sembra rinvigorita dalla fornitura di droni Bayraktar – produzione di famiglia del genero di Erdogan e fil ruoge di un certo genere di attività di politica internazionale turca. Dalla Libia al ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) “La Turchia difende strenuamente la sovranità e l’integrità dell’Ucraina”, ha detto il presidente turco Recep Tayypcommentando una telefonata avuta con l’ucraino Volodymyr Zelensky, in cui ha ribadito il principio “di non riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia”. Secondol’escalation delle crisi nell’Est ucraino – dove i separatisti filo-russi combattono da sette anni sotto assistenzaoccupando diverse aree del Donbas – deve essere risolta con la, ma poi ha anche ricordato che la Turchia con l’Ucraina ha attiva una partnership militare. Partnership che sembra rinvigorita dalla fornitura di droni Bayraktar – produzione di famiglia del genero die fil ruoge di un certo genere di attività di politica internazionale turca. Dalla Libia al ...

