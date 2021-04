Elisa piange gli zii morti di covid: "Mi avete messa su un palco che non avevo ancora 4 anni" (Di domenica 11 aprile 2021) ”È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via, e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”. Con questa parole affidate ai social, la cantante Elisa ricorda i due zii scomparsi, morti in seguito alle complicanze dovute al coronavirus. “Mi avete aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate” scrive Elisa in un lungo post ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) ”Èquasi impossibile accettare che questovia abbia portati via, e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, misu unche nonquattro”. Con questa parole affidate ai social, la cantantericorda i due zii scomparsi,in seguito alle complicanze dovute al coronavirus. “Miaperto una finestra sulscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate” scrivein un lungo post ...

