Daydreamer, trame dal 12 al 16 aprile 2021: gelosie e verità (Di domenica 11 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021 con non pochi colpi di scena che riguarderanno proprio tutti i protagonisti della soap! Nihat tenuto sotto controllo Nuove puntate Daydreamer con le preoccupazioni per papà Nihat, che rimasto completamente da solo vorrebbe cedere a qualche stravizio. Nelle puntate Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021 ecco che ci sono delle novità interessanti come da accenno negli spoiler! Ma andiamo per ordine, infatti Leyla e Emre saranno molto preoccupati per la loro nuova attività imprenditoriale ma anche per la salute di Nihat, appena uscito dall'ospedale dopo aver fatto tanti bagordi mentre era da solo. Cercando di sfuggire all'attenzione di tutti quanti, ecco che l'uomo si reca a casa di Aziz e Mihriban sperando che ci sia ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 11 aprile 2021) Anticipazionidal 12 al 16con non pochi colpi di scena che riguarderanno proprio tutti i protagonisti della soap! Nihat tenuto sotto controllo Nuove puntatecon le preoccupazioni per papà Nihat, che rimasto completamente da solo vorrebbe cedere a qualche stravizio. Nelle puntatedal 12 al 16ecco che ci sono delle novità interessanti come da accenno negli spoiler! Ma andiamo per ordine, infatti Leyla e Emre saranno molto preoccupati per la loro nuova attività imprenditoriale ma anche per la salute di Nihat, appena uscito dall'ospedale dopo aver fatto tanti bagordi mentre era da solo. Cercando di sfuggire all'attenzione di tutti quanti, ecco che l'uomo si reca a casa di Aziz e Mihriban sperando che ci sia ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer 12-16 aprile 2021: anticipazioni e trame - raspa90 : RT @cheTVfa: #DayDreamer, le trame dal 12 al 16 aprile: la voce di Leyla incanta Can e Sanem Ecco cosa succede la prossima settimana ?? ht… - cheTVfa : #DayDreamer, le trame dal 12 al 16 aprile: la voce di Leyla incanta Can e Sanem Ecco cosa succede la prossima sett… - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni: trame prossima settimana e mercoledì sera - FanClubAlbatros : RT @tuttotv_info: Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 12 al 16 aprile 2021 (mercoledì anche in prima serata) -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trame Daydreamer anticipazioni 12 aprile: Leyla preoccupata per le sorti di Nihat Pubblicato su 11 Aprile 2021 Daydreamer " Le ali del sogno torna lunedì 12 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Le trame del sequel della narrazione della ...

DayDreamer anticipazioni: trame prossima settimana e mercoledì sera La programmazione DayDreamer svela però che soltanto la prossima settima, mercoledì 14 aprile, la soap andrà in onda eccezionalmente anche di sera. Dalla settimana successiva DayDreamer torna solo il ...

“Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 12 al 16 aprile 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Daydreamer anticipazioni 12 aprile: Leyla preoccupata per le sorti di Nihat Il padre di Sanem non sta bene, ma sembra non rendersi conto della gravità della sua condizione. Leyla ed Emre devono affrontare nuovi problemi lavorativi.

DayDreamer, trama prime time 14/04: Can accetta di dormire nel letto con Sanem Nella puntata di DayDreamer in onda in prima serata, su Canale 5, mercoledì 14 aprile, Can e Sanem si fermeranno a dormire a casa degli Aydin e per la ragazza le sorprese non mancheranno.

Pubblicato su 11 Aprile 2021" Le ali del sogno torna lunedì 12 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Ledel sequel della narrazione della ...La programmazionesvela però che soltanto la prossima settima, mercoledì 14 aprile, la soap andrà in onda eccezionalmente anche di sera. Dalla settimana successivatorna solo il ...Il padre di Sanem non sta bene, ma sembra non rendersi conto della gravità della sua condizione. Leyla ed Emre devono affrontare nuovi problemi lavorativi.Nella puntata di DayDreamer in onda in prima serata, su Canale 5, mercoledì 14 aprile, Can e Sanem si fermeranno a dormire a casa degli Aydin e per la ragazza le sorprese non mancheranno.