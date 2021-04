Covid: in un anno boom di ‘Codici rossi’ a Palermo, gen. Guarino ‘aumentate le denunce’ (Di domenica 11 aprile 2021) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – A più di un anno dall’approvazione della legge sul cosiddetto ‘Codice rosso’, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, a Palermo e nell’intera provincia si conta un notevole aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche. Anche a causa del maggior rischio dovuto al confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto. In un anno sono stati settecento i Codici rossi attiva nell’intera provincia, come spiega all’Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Arturo Guarino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) – A più di undall’approvazione della legge sul cosiddetto ‘Codice rosso’, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, ae nell’intera provincia si conta un notevole aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche. Anche a causa del maggior rischio dovuto al confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto. In unsono stati settecento i Codici rossi attiva nell’intera provincia, come spiega all’Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di, generale Arturo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

