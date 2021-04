Covid: festa in villa a Pasquetta, oltre 50 in quarantena a Marsala (Di domenica 11 aprile 2021) Una festa con grigliata alla quale, il giorno di Pasquetta, hanno partecipato oltre cinquanta persone ha contribuito a far innalzare il numero dei contagiati Covid (oggi 355) che a Marsala farà scattare, da mezzanotte, la “zona rossa”. La festa si è svolta in una grande villa con alte mura di recinzione sulle colline del versante Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 11 aprile 2021) Unacon grigliata alla quale, il giorno di, hanno partecipatocinquanta persone ha contribuito a far innalzare il numero dei contagiati(oggi 355) che afarà scattare, da mezzanotte, la “zona rossa”. Lasi è svolta in una grandecon alte mura di recinzione sulle colline del versante

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa Festini privati in pandemia: multati 10 universitari nel teatino, sanzioni anche a Casalbordino per spostamenti tra comuni Chieti. Mentre la campagna vaccinale procede a rilento e i ricoverati per Covid continuano ad occupare letti di ospedale, feste di laurea prendono vita in piena emergenza ...partecipando a una festa di ...

Covid: festa in casa Firenze, 17 minori sanzionati ... sono stati sanzionati dalla polizia la scorsa notte per violazione della normativa Covid. Intorno all'una, dopo una segnalazione di disturbo della quiete pubblica a causa di una festa in un'...

Covid: festa in casa Firenze, 17 minori sanzionati Agenzia ANSA Casadei: famiglia ricorda Raoul con pagina di giornale BOLOGNA, 11 APR - A circa un mese dalla morte di Raoul Casadei, la sua famiglia lo ricorda il con una pagina - acquistata sui quotidiani locali emiliano-romagnoli - per dire "Grazie" ai tanti italiani ...

Festa compleanno in casa, multati 10 studenti universitari CHIETI – Stavano partecipando a una festa di compleanno dentro un appartamento a Chieti ... sono stati sanzionati per aver violato il decreto legge in materia anti Covid e sono stati invitati a ...

