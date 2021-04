Covid-19, contagi all’aperto? Irrilevanti secondo alcuni studi (Di domenica 11 aprile 2021) secondo i numeri messi in evidenza da alcune ricerche i contagi da Covid-19 ascrivibili a contatti all’aperto sarebbero minimi, se non insignificanti, rappresentando una percentuale a bassissimo impatto nell’arco temporale della pandemia. Covid (Adobe Stock)Mentre siamo alle prese con una pianificazione ancora incerta delle campagne vaccinali che prevederanno l’introduzione di nuovi farmaci per l’immunizzazione, emergono ulteriori evidenze portate da ricerche effettuate su altri versanti. LEGGI ANCHE >>> Sapete quanti meteoriti precipitano ogni anno sulla Terra? A tonnellate… Dopo le notizie recenti su nuovi favorevoli studi sul vaccino Pfizer/BioNtech impiegato in fasce d’età fino ad oggi escluse (12-15 anni), sarebbero emerse ampie statistiche riguardo il ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021)i numeri messi in evidenza da alcune ricerche ida-19 ascrivibili a contattisarebbero minimi, se non insignificanti, rappresentando una percentuale a bassissimo impatto nell’arco temporale della pandemia.(Adobe Stock)Mentre siamo alle prese con una pianificazione ancora incerta delle campagne vaccinali che prevederanno l’introduzione di nuovi farmaci per l’immunizzazione, emergono ulteriori evidenze portate da ricerche effettuate su altri versanti. LEGGI ANCHE >>> Sapete quanti meteoriti precipitano ogni anno sulla Terra? A tonnellate… Dopo le notizie recenti su nuovi favorevolisul vaccino Pfizer/BioNtech impiegato in fasce d’età fino ad oggi escluse (12-15 anni), sarebbero emerse ampie statistiche riguardo il ...

Advertising

Corriere : In calo i contagi fra le categorie sottoposte a vaccinazione. Ecco tutti i numeri - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Bollettino: 17.567 contagi su 320.892 tamponi, 344 morti. LIVE - Avvenire_Nei : 17.567 nuovi contagi e 344 morti. Il sindaco di Taranto: state a casa - TV7Benevento : Covid India, superato tetto 150mila contagi in 24 ore... - lifestyleblogit : Covid India, superato tetto 150mila contagi in 24 ore - -