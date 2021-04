Come un “hai cagato” fa crollare ogni intellettualismo (Di domenica 11 aprile 2021) Provo a ritornare sul discorso di ieri. Cioè sullo smodato successo avuto da Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino, e di Come loro lo stiano cavalcando con spavalderia e naturalezza, senza però provare neanche minimamente a spostare l’attenzione su quel che hanno fatto fin qui, Come se quel successo fosse l’inizio di una nuova carriera, più che un trampolino dal quale fare spiccare le carriere pregresse. E nel provare a tornare sul discorso di ieri vorrei provare a concentrare la mia attenzione sulla parola “leggerissima”. Perché credo, lo credo con tutto me stesso, che il segreto del successo di questa canzone, ormai un tormentone, una hit nazionale e non, ne ha fatto una cover anche l’artista spagnola specializzata in reggaeton e musica demmerda Ana Mena, stia nella seconda parte del titolo, Come se la gente che se ne è ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Provo a ritornare sul discorso di ieri. Cioè sullo smodato successo avuto da Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino, e diloro lo stiano cavalcando con spavalderia e naturalezza, senza però provare neanche minimamente a spostare l’attenzione su quel che hanno fatto fin qui,se quel successo fosse l’inizio di una nuova carriera, più che un trampolino dal quale fare spiccare le carriere pregresse. E nel provare a tornare sul discorso di ieri vorrei provare a concentrare la mia attenzione sulla parola “leggerissima”. Perché credo, lo credo con tutto me stesso, che il segreto del successo di questa canzone, ormai un tormentone, una hit nazionale e non, ne ha fatto una cover anche l’artista spagnola specializzata in reggaeton e musica demmerda Ana Mena, stia nella seconda parte del titolo,se la gente che se ne è ...

