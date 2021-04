Celtic, i tifosi sparano fuochi d’artificio durante il minuto di silenzio per il Principe Filippo (Di domenica 11 aprile 2021) Sta facendo discutere nel Regno Unito l’episodio che ha preceduto il fischio d’inizio di Celtic-Livingston. durante il minuto di silenzio osservato in memoria del Principe Filippo, i tifosi di casa hanno deciso di sparare fuochi d’artificio all’esterno del Celtic Park che hanno oltraggiato la memoria di Filippo e, in un certo senso, hanno anche offeso la Royal Family. I rumori assordanti hanno lasciato sbigottiti giocatori e arbitri in campo, sollevando anche i rimproveri del telecronista del match. Un episodio davvero da condannare e che non avrà fatto certo piacere al compianto Filippo che, oltre ad essere stato il marito della Regina Elisabetta, è stato anche Duca di Edimburgo. Dal ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Sta facendo discutere nel Regno Unito l’episodio che ha preceduto il fischio d’inizio di-Livingston.ildiosservato in memoria del, idi casa hanno deciso di sparareall’esterno delPark che hanno oltraggiato la memoria die, in un certo senso, hanno anche offeso la Royal Family. I rumori assordanti hanno lasciato sbigottiti giocatori e arbitri in campo, sollevando anche i rimproveri del telecronista del match. Un episodio davvero da condannare e che non avrà fatto certo piacere al compiantoche, oltre ad essere stato il marito della Regina Elisabetta, è stato anche Duca di Edimburgo. Dal ...

