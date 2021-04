Cassano | «Fossi un giocatore dell’Inter chiederei di cacciare Conte»

(Di domenica 11 aprile 2021) Antonio, ex attaccante, ha parlato di Antonioalla Bobo TV su Twitch. Le sue dichiarazioni Antonio, ex attaccante, ha parlato di Antonioalla Bobo TV su Twitch. Le sue dichiarazioni.– «Anche l’Ajax di van Gaal giocava a tre in difesa. Magioca col 5-3-2, tutti dietro alla linea della palla, tutti davanti alla porta. Mette il pullman e non passi. A me questo calcio fa rabbrividire. Io se avessi un allenatore così andrei dal presidente e gli direi: ‘Mandalo via’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Antonio è ancora una volta duro nei confronti dell'Inter e del suo allenatore, Antonio Conte. 'Se fossi stato contestato in campo dopo 20 minuti mi sarei fatto cambiare'. Infine si è parlato della costruzione dal basso. 'Sento dire che con la costruzione dal basso ci sono più rischi che vantaggi' dice Cassano.