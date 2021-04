Bce | Panetta | “Valutare aumento degli stimoli | serve maggiore ambizione”

(Di domenica 11 aprile 2021) Fabio, membro del Comitato esecutivo della Bce, ha dichiarato che dovrebbero poter servire ulteriorioltre a Recovery e Pepp. FRANCOFORTE – Fabio, membro del Comitato esecutivo della Bce, ha rilasciato una intervista a El Pais. E il banchiere italiano ha rimarcato che glida parteorgani comunitari debbano essere massicci. Bce, ambizioni e” ha detto, riferendosi al bisogno dell’area euro di far fronte ai danni inflitti al tessuto economico dalla pandemia. I quali, secondo il 61enne di Roma, “sono maggiori di quanto non si veda ora“. E per farlo il membro italiano della Bce guarda oltre quanto già disposto dall’Unione Europea ...

Advertising

Dome689 : RT @TgLa7: #Bce: Panetta, rischio 2 anni Pil perso, serve piu' ambizione - tvbusiness24 : #Bce, Panetta: “maggiore ambizione, i danni sono maggiori di quanto non si veda”. Il membro del Comitato esecutivo:… - AndreaRoventini : L'Eurozona ha un problema di bassa inflazione secondo Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della BCE ?????? - paolopoliti1 : Fabio Panetta (Bce): “La pandemia lascerà all’economia danni maggiori di quelli che vediamo ora” - SaCe86 : Panetta: 'Serve più ambizione, valutare aumento degli stimoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Bce Panetta

Rai News

... dice. Inoltre per la, di fronte a un'inflazione ancora lontana dall'obiettivo del 2%, aspettare rischia di essere "ancora più costoso". "Abbiamo - spiega l'ex direttore generale ...del Tesoro; Fabio, membro del Consiglio Direttivo; Carlo Cimbri, a.d. Gruppo Unipol; Salvatore Rossi, presidente Tim. In streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ...L'area euro ha bisogno di rispondere con "maggiore ambizione" ai danni al tessuto economico inflitti dalla pandemia che "sono maggiori di quanto non si veda ora". A dirlo è Fabio Panetta, membro del C ...Bankitalia, emissione green bond porta benefici alla reputazione di un Paese green bond di emittenti sovrani è sostanzialmente in linea con quella dei titoli convenzionali". Lo..