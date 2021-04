Barcellona | Dembelé | “Infortuni? Non c’entrano con lo stile di vita Ora mi chiamano Eto’o”

(Di domenica 11 aprile 2021) Ousmanea tuttotondo ai microfoni di beIN Sports: calcio ma anche esperti esterni al mondo del pallone, come ad esempio la risposta a chi afferma che lui conduca unodisopra le righe. Si parte proprio da questo particolare: “Credo che il miodinon abbia nulla a che vedere con gliche ho avuto. La verità è che non rimani 4 anni alse il tuodinon è consono. Penso semplicemente che all’inizio fossi meno forte e preparato fisicamente. Adesso resisto di più, anche agli interventi duri. Lenglet dice sempre che devo imparare a prenderne anche di più”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SUI TANTI– “La verità è che ho sempre affrontato tutto ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona Ousmane #Dembelé a tuttotondo: il francese spazia tra infortuni e aneddoti di spogliatoio - junews24com : Calciomercato Juve, addio Dembele: fissato il prezzo - - MarcoQuattrina : @pistoligno_gol È Dembele... Barcellona - VincyLor : @pistoligno_gol Dembele del Barcellona. Ala francese velocissima - SKB24s : @pistoligno_gol È Dembele. Quello del Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembelé

Oscar Mingueza! La riapre il! Jordi Alba scende sulla fascia di competenza e crossa, velo di Griezmann che favorisce Mingueza il cui tiro non lascia scampo a Courtois. Araujo rischia l'...Interessante intervista rilasciata dall'asso delOusmaneai microfoni di beIN Sports . Il francese ha raccontato alcuni aspetti non solo relativi alla carriera calcistica. Spesso criticato per uno stile di vita sopra le righe, il ...