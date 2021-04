Avanti un altro: Gregoraci ‘stuzzica’ Bonolis, la replica di Paolo è geniale (Di lunedì 12 aprile 2021) Televisione Il conduttore, pungolato simpaticamente dalla showgirl, non si fa sorprendere Pubblicato su 11 Aprile 2021 Archiviato Live – Non è la d’Urso (il talk è stato chiuso anticipatamente da Mediaset), spazio alla prima puntata di Avanti un altro… Pure di sera!, show di Paolo Bonolis che ha conquistato il prime time della domenica sera della rete ammiraglia del Biscione. Nel corso della puntata in onda l’11 aprile, si sono sfidate due squadre: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 contro una squadra di opinionisti del piccolo schermo, tra cui Antonella Elia, Alba Parietti, Giovanni Ciacci e Malgioglio. A un certo punto, è entrata in gioco Elisabetta Gregoraci, chiacchieratissima showgirl, ex moglie di Flavio Briatore. La 41enne ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Televisione Il conduttore, pungolato simpaticamente dalla showgirl, non si fa sorprendere Pubblicato su 11 Aprile 2021 Archiviato Live – Non è la d’Urso (il talk è stato chiuso anticipatamente da Mediaset), spazio alla prima puntata diun… Pure di sera!, show diche ha conquistato il prime time della domenica sera della rete ammiraglia del Biscione. Nel corso della puntata in onda l’11 aprile, si sono sfidate due squadre: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 contro una squadra di opinionisti del piccolo schermo, tra cui Antonella Elia, Alba Parietti, Giovanni Ciacci e Malgioglio. A un certo punto, è entrata in gioco Elisabetta, chiacchieratissima showgirl, ex moglie di Flavio Briatore. La 41enne ...

