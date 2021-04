Vecino | “Veron mio idolo ma la prima maglia che ho avuto è stata quella di…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 aprile 2021) Una stagione difficile,vissuta da Matias, centrocampista dell'Inter. Tornato finalmente a disposizione di mister Antonio Conte, il giocatore uruguaiano spera di poter dare il suo contributo in questo finale di stagione. Il nerazzurro è stato protagonista dell'intervista concessa per il Matchday Programme di Inter-Cagliari, prossimo appuntamento di campionato dei milanesi.: idoli e magliecaption id="attachment 950369" align="alignnone" width="615" Inter(getty images)/caption"Il mioè sempre stato. Mi è sempre piaciuto, è stato un riferimento per me", ha dichiarato. "Diventare come lui non è per niente semplice ma l’ho sempre ammirato. Anche se devo dire che lache ho comprato ...