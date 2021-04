Valdano replica a Klopp | “Il Di Stefano non è uno stadio? Quando Bernabeu sarà finito Anfield sembrerà campo di allenamento”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 aprile 2021) Hanno suscitato grande clamore le parole di Jurgen. tecnico del Liverpool, riguardo loDia Valdebebas, dove i Reds sono stati ospiti del Real Madrid per i quarti di finale d'andata di Champions League. Il manager tedesco aveva criticato l'atmosfera "da" generando molte polemiche. Jorge, ex blancos, ha volutore duramente alle parole del rivale intervenendo al Transistor di Onda Cero.La risposta dicaption id="attachment 725867" align="alignnone" width="687"(getty images)/caption"Quello che bisogna tenere in considerazione è che il Real Madrid non gioca a Valdebebas per ottenere un vantaggio competitivo", ha precisato. "Il Bernabéu, anche vuoto, è uno ...