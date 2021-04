Uomini e Donne trono over: Isabella spezza il cuore di un altro corteggiatore (Di sabato 10 aprile 2021) Nel parterre di Uomini e Donne da qualche settimana è arrivata una nuova dama, direttamente al trono over; una donna che si è distinta per la sua bellezza, la sua classe ed eleganza sia nei modi che nel vestire, e che sta facendo strage di cuori nonostante non giovanissima. La bella Isabella Parliamo della signora Isabella Ricci, affascinante 61enne originaria di Roma ma domiciliata a Ravenna dove lavora come imprenditrice, laureata a La Sapienza in Filosofia e appassionata di lettere antiche, specializzata in Archivistica e Bibliotecaria, che quando parla incanta per la grazia e l’educazione che sfoggia, nonché l’evidente cultura. Molti Uomini sono già caduti ai suoi piedi, ma Isabella ha le idee chiare, e dopo aver accantonato ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 aprile 2021) Nel parterre dida qualche settimana è arrivata una nuova dama, direttamente al; una donna che si è distinta per la sua bellezza, la sua classe ed eleganza sia nei modi che nel vestire, e che sta facendo strage di cuori nonostante non giovanissima. La bellaParliamo della signoraRicci, affascinante 61enne originaria di Roma ma domiciliata a Ravenna dove lavora come imprenditrice, laureata a La Sapienza in Filosofia e appassionata di lettere antiche, specializzata in Archivistica e Bibliotecaria, che quando parla incanta per la grazia e l’educazione che sfoggia, nonché l’evidente cultura. Moltisono già caduti ai suoi piedi, maha le idee chiare, e dopo aver accantonato ...

