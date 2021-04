Udinese-Torino 0-1, le pagelle di CalcioWeb: decide un rigore del Gallo Belotti (Di sabato 10 aprile 2021) Udinese e Torino si sono affrontate nell’anticipo serale della 30esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni per quanto riguarda la corsa salvezza. In gol è andato l’attaccante Belotti, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo la partita è viva, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, inizialmente meglio i granata poi i bianconeri. Il match si sblocca al 61? il marcatore è il Gallo Belotti su calcio di rigore. Nel finale l’Udinese ci prova ma il risultato non cambia più, finisce 0-1. Il Torino sale a 27 punti e si avvicina sempre di più alla salvezza. In alto la FOTOGALLERY con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021)si sono affrontate nell’anticipo serale della 30esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni per quanto riguarda la corsa salvezza. In gol è andato l’attaccante, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Nel primo tempo la partita è viva, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, inizialmente meglio i granata poi i bianconeri. Il match si sblocca al 61? il marcatore è ilsu calcio di. Nel finale l’ci prova ma il risultato non cambia più, finisce 0-1. Ilsale a 27 punti e si avvicina sempre di più alla salvezza. In alto la FOTOGALLERY con tutte le ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Udinese - Torino 0-1, rete di Belotti A. (TOR) - SkySport : UDINESE-TORINO 0-1 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (61') ?? - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - stattiattento : @LucaMarelli72 Sbaglio o in Udinese Torino abbiamo assistito alla moviola in campo? - Eurosport_IT : 3 punti d'oro per i Granata, firmato #Belotti (su rigore) #UdineseTorino #SerieA -