Teatro, "Spartafelix": sold out per il progetto web di Lello Arena e Luciano Melchionna (Di sabato 10 aprile 2021) Buona la prima "digitale": Spartafelix, la piattaforma di intrattenimento ideata da Lello Arena e Luciano Melchionna, ha visto un vero e proprio sold out con più di 1000 utenti collegati al suo debutto domenica 4 aprile. Il progetto, tramite il portale www.Spartafelixland.eu, permette di assistere tutti i giorni (tranne il lunedì) a una performance creata ad hoc di 15 minuti e al costo simbolico di un euro. Grazie all'uso delle video call, gli utenti possono interagire con l'artista in un live act sempre nuovo e diverso. Spartafelix supera così la fredda logica dello streaming, ridando al Teatro il contatto con il suo pubblico. Al tempo stesso crea per gli artisti, da tempo costretti all'inattività, un'immediata ...

