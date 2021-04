Si all’ampliamento degli sportelli del CPI di Mantova

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 10 aprile 2021) Ampliamentofront-office del Centro per l’Impiego dial piano rialzato della sede di via Don Maraglio in città. Il presidente della Provincia Beniamino Morselli ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori. L’ente gestisce su delega di Regione Lombardia le funzioni dei servizi al Lavoro e dei Centri per l’impiego. La sede di via don Maraglio ospita funzioni legate alla regolazione del mercato del lavoro, tra cui il Centro per l’impiego di, il Servizio lavoro della Provincia e l’Ispettorato provinciale del lavoro. Queste funzioni sono destinate ad incrementarsi con il perfezionamento di numerose assunzioni di personale previste per il prossimo anno. Ma non solo: anche in ragione di una attesa risoluzione della pandemia da Covid 19, si prevede un notevole ...