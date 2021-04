Sampdoria | i convocati per il Napoli | tre assenti

(Di sabato 10 aprile 2021): le scelte del tecnico Claudio Ranieri in vista del match contro ilper la 30a giornata di Serie A Laaffronterà ilnel corso della 30a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 15:00 allo stadio Ferraris. Out Ernesto Torregrossa, Albin Ekdal e Adrien Silva.Idi mister Ranieri. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris,, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Sampdoria affronterà domani il Napoli alle ore 15. Mister Ranieri ha diramato la lista dei convocati per il match contro gli azzurri.