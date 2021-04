«Salvini non sequestrò i migranti»: si va verso l’archiviazione del caso Gregoretti (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr – Si sta svolgendo in queste ore a Catania la nuova udienza preliminare per il caso Gregoretti, con Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio. Secondo l’ipotesi di reato, con il blocco della nave Gregoretti carica di migranti, Salvini avrebbe violato le convenzioni internazionali, peraltro in maniera autonoma – quasi autocratica – rispetto al resto del governo gialloverde. La natura politica di questo eventuale processo è sempre stata lampante, come hanno confermato anche le intercettazioni di Palamara. Non è quindi un caso che adesso si proceda verso l’archiviazione del caso. Le parole del pm Bonomo Così si è infatti espresso in aula il pubblico ministero Andrea Bonomo: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr – Si sta svolgendo in queste ore a Catania la nuova udienza preliminare per il, con Matteoaccusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio. Secondo l’ipotesi di reato, con il blocco della navecarica diavrebbe violato le convenzioni internazionali, peraltro in maniera autonoma – quasi autocratica – rispetto al resto del governo gialloverde. La natura politica di questo eventuale processo è sempre stata lampante, come hanno confermato anche le intercettazioni di Palamara. Non è quindi unche adesso si procedadel. Le parole del pm Bonomo Così si è infatti espresso in aula il pubblico ministero Andrea Bonomo: ...

Advertising

borghi_claudio : @mm1064 Basta chiedere. L'idea del vaccino obbligatorio per i sanitari è venuta a Forza Italia (Pdl Ronzulli) e ha… - LegaSalvini : “SPERANZA NON CAPISCE IL DRAMMA DELLE PARTITE IVA MA DOVRÀ CEDERE” Intervista a Matteo Salvini su La Verità - Giorgiolaporta : Sulla #Gregoretti non ci fu sequestro di persona. Oggi come sempre #IoStoConSalvini, perché difendere i confini naz… - lilith975 : RT @beppe6965: Non ci fu nessun sequestro di persona! INGINOCCHIATEVI ???? @NFratoianni @AndreaRomano9 @pdnetwork @Mov5Stelle @DaniloToninell… - nanoassassino : @BeneLaBene @lageloni Se non voti salvini voti per chi lo ha riportato al governo -