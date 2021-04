Raffaele Renda di Amici 20 | chi è | età | canzoni | chi è la fidanzata | Instagram

(Di sabato 10 aprile 2021)è uno degli allievi della scuola di20 di Maria De Filippi. Il giovane cantante, con non poche difficoltà, è riuscita a conquistarsi la maglia gold, quella tanto ambita e sognata, e ora fa parte a tutti gli effetti del Serale. E’ pronto a esibirsi e dare il meglio di sé sul palco. L’appuntamento con il Serale di20 è per questa sera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ma conosciamo meglio, allievo di Arisa.di20: chi è, etàè nato a Lamezia Terme nel 2000. Ha frequentato la scuola superiore ITE de Fazio, poi si è dedicato alla sua passione: la musica. Ha studiato presso la scuola “La voce Produzione” e nel 2017 ha partecipato a Sanremo ...

ohchetrashlulli : RT @spotifyxamiciof: RAFFAELE RENDA Tasto Reset 1,209,779 (+11,113) Il sole alle finestre 1,978,237 (+14,148) Senza Love 2,177,324 (+9,657)… - RADIOEFFEITALIA : Raffaele Renda - Il sole alle finestre - ___mariaelisa__ : RT @disagio_tv: Raffaele Renda appare in una vecchia storia Instagram di Rudy Zerbi. - spotifyxamiciof : RAFFAELE RENDA Tasto Reset 1,209,779 (+11,113) Il sole alle finestre 1,978,237 (+14,148) Senza Love 2,177,324 (+9,6… - sangioandlola1 : RT @disagio_tv: Raffaele Renda appare in una vecchia storia Instagram di Rudy Zerbi. -

