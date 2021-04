Pochi vaccini alla Campania, la Lonardo interroga Draghi e Speranza (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “È impensabile che la Campania debba essere, ancora, la regione con la dose più bassa di vaccini in percentuale alla sua popolazione. Ad oggi, abbiamo la metà dei vaccini della Lombardia e riceviamo 9mila dosi in meno rispetto all’Emilia Romagna, che ha 1,3 milioni di abitanti meno di noi, risultando così ultima regione d’Italia, con solo il 22% di vaccini ricevuti rispetto al numero di abitanti. È inaccettabile sul piano costituzionale, che non venga garantita uguaglianza tra i cittadini italiani. Non possono esistere regioni di serie A e regioni di serie B. Ecco perché, lunedì, presenterò, in Senato, una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed al Ministro della Salute, Roberto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “È impensabile che ladebba essere, ancora, la regione con la dose più bassa diin percentualesua popolazione. Ad oggi, abbiamo la metà deidella Lombardia e riceviamo 9mila dosi in meno rispetto all’Emilia Romagna, che ha 1,3 milioni di abitanti meno di noi, risultando così ultima regione d’Italia, con solo il 22% diricevuti rispetto al numero di abitanti. È inaccettabile sul piano costituzionale, che non venga garantita uguaglianza tra i cittadini italiani. Non possono esistere regioni di serie A e regioni di serie B. Ecco perché, lunedì, presenterò, in Senato, unazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Mario, ed al Ministro della Salute, Roberto ...

