Parma-Milan 1-3 | Rebic | Kessié e Leao regolano i ducali

Il Milan batte 3-1 il Parma nel secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A e accorcia momentaneamente a - 8 dall'Inter. Per i ducali, invece, la situazione si fa sempre più fosca. Pioli schiera Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, tornato titolare, alle spalle di Ibra. Tornano a disposizione, ma vanno in panchina, Mandzukic, Leao e Brahim Diaz. Kalulu dal 1' sulla fascia destra. Per D'Aversa tridente Man, Pellè, Gervinho. Hernani a centrocampo. Torna Pezzella dietro. I rossoneri partono forte. Al 6' errore dell'ex Conti su rimessa laterale con le mani, Kessié recupera e arriva dai 20 metri al tiro col destro, forte ma centrale, e Sepe alza sopra la traversa. Ma il gol è nell'aria e Rebic la sblocca all'8' servito da un bell'assist di Ibrahimovic.

