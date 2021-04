Parma-Milan 1-3, Pioli: “Ibrahimovic non ha offeso Maresca. A Donnarumma consiglio di restare” (Di sabato 10 aprile 2021) “L’espulsione di Ibrahimovic? Ho parlato con Zlatan, mi ha detto che ha discusso con l’arbitro Maresca e la discussione è durata un po’. Ma sostiene di non avergli mancato di rispetto e di non averlo offeso. L’ultima frase secondo Zlatan è stata ‘Allora non ti interessa quel che dico io?’”. Queste le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Parma. L’espulsione di Ibrahimovic al 60’ ha rovinato una partita che sembrava in pugno per i rossoneri grazie alle due reti nei 45? di Rebic e Kessie prima del tris finale di Leao: “La partita era delicata perché contro la Sampdoria non eravamo stati all’altezza – ha detto ai microfoni di Sky Sport – La vittoria è importante contro un avversario difficile da affrontare, ci siamo incasinati ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “L’espulsione di? Ho parlato con Zlatan, mi ha detto che ha discusso con l’arbitroe la discussione è durata un po’. Ma sostiene di non avergli mancato di rispetto e di non averlo. L’ultima frase secondo Zlatan è stata ‘Allora non ti interessa quel che dico io?’”. Queste le parole del tecnico delStefanodopo la vittoria per 3-1 sul campo del. L’espulsione dial 60’ ha rovinato una partita che sembrava in pugno per i rossoneri grazie alle due reti nei 45? di Rebic e Kessie prima del tris finale di Leao: “La partita era delicata perché contro la Sampdoria non eravamo stati all’altezza – ha detto ai microfoni di Sky Sport – La vittoria è importante contro un avversario difficile da affrontare, ci siamo incasinati ...

Advertising

AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - ParmaLiveTweet : I numeri di Parma-Milan: sorpresa nel possesso palla, i crociati ci provano ma gli ospiti sono più cinici… - G_Fiore97 : La prestazione del #Milan a Parma illustra esattamente i motivi per cui lo stesso merita finalmente di andare in Ch… -