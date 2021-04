Nomadi in concerto a Villa Morosini Cappello: ecco quando (Di sabato 10 aprile 2021) Nomadi 2017 – foto di Andrea ColzaniIl 26 giugno a Marostica la DuePunti Eventi annuncia il primo live dell’estate 2021 di uno dei gruppi più longevi della canzone italiana MAROSTICA – La musica non si ferma. DuePunti Eventi annuncia il primo, nuovo live dell’estate. È il concerto dei Nomadi, carismatici portavoce della musica italiana dal vivo, che anche in questo ulteriore anno di pandemia e di difficoltà per lo spettacolo, sono fra i primi a lanciarsi in un tour estivo. L’evento, il 26 giugno 2021 (ore 21.30), è a Cartigliano, in provincia di Vicenza, nell’affascinante scenario del parco di Villa Morosini Cappello, dove la musica di uno dei gruppi più longevi della canzone italiana sarà protagonista della ripartenza. “Finalmente un grande evento a Villa ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021)2017 – foto di Andrea ColzaniIl 26 giugno a Marostica la DuePunti Eventi annuncia il primo live dell’estate 2021 di uno dei gruppi più longevi della canzone italiana MAROSTICA – La musica non si ferma. DuePunti Eventi annuncia il primo, nuovo live dell’estate. È ildei, carismatici portavoce della musica italiana dal vivo, che anche in questo ulteriore anno di pandemia e di difficoltà per lo spettacolo, sono fra i primi a lanciarsi in un tour estivo. L’evento, il 26 giugno 2021 (ore 21.30), è a Cartigliano, in provincia di Vicenza, nell’affascinante scenario del parco di, dove la musica di uno dei gruppi più longevi della canzone italiana sarà protagonista della ripartenza. “Finalmente un grande evento a...

