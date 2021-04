Mutuo Mario Draghi: polemiche per cifre e modalità (Di sabato 10 aprile 2021) Mutuo Mario Draghi: scoppia la polemica in Italia per quanto concesso all’attuale Premier. Uno scenario inimmaginabile per i comuni cittadini Se sei il Presidente del Consiglio e ti chiami in particolare Mario Draghi, puoi ottenere un mega Mutuo di un milione e mezzo di euro anche all’età di 72 anni per poi restituire la somma L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 10 aprile 2021): scoppia la polemica in Italia per quanto concesso all’attuale Premier. Uno scenario inimmaginabile per i comuni cittadini Se sei il Presidente del Consiglio e ti chiami in particolare, puoi ottenere un megadi un milione e mezzo di euro anche all’età di 72 anni per poi restituire la somma L'articolo proviene da Consumatore.com.

___xscd : Il super-mutuo concesso a Draghi: restituirà fino a 93 anni - Il Tempo - garbino : RT @FrancoBechis: Il super-mutuo concesso a Draghi: restituirà fino a 93 anni - Il Tempo - homer_mario : @Maicuntent1986 @SantucciFulvio Ci sono migliaia di persone imbottigiliate nelle loro vite lavorative e non ne poss… - LibertyAnna : RT @famarella: IN TEMPO DI #COVID19 Docente pensionato di 73 anni CHIEDE piccolo prestito di 4.000 €: NEGATO per ETÀ. Mario Draghi di 73… - famarella : IN TEMPO DI #COVID19 Docente pensionato di 73 anni CHIEDE piccolo prestito di 4.000 €: NEGATO per ETÀ. Mario Drag… -